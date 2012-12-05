Янукович з Азаровим розробили програму для майбутнього прем'єра

Президент України Віктор Янукович розробив програму розвитку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Ашгабаті.

За словами В.Януковича, Україна має сьогодні багато сил приділяти кризі, яка насувається на країни.

Він зауважив, що вже готова програма розвитку країни, яку він незабаром запропонує на розгляд.

При цьому В.Янукович сказав, що від того, як сприйматиме цю програму потенційний кандидат на посаду прем’єр-міністра, також залежатиме його рішення щодо майбутнього глави уряду.

В.Янукович зізнався, що в розробці цієї програми певну участь брав прем’єр Микола Азаров.