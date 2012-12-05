В Одесі Саламатін вручив 190 родинам військовослужбовців ордери на нові квартири

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на урочистій церемонії з нагоди передачі квартир у новому 10-поверховому будинку на вулиці Щорса, глава ЗСУ зазначив, що «у нинішньому році зведено в 2 рази більше постійного і відомчого житла порівняно з 2011 роком, адже торік було отримано близько сотні квартир для місцевих військовиків».

Міністр також зазначив, що до кінця поточного року військовослужбовці Одеси отримають ще 61 квартиру, придбану за дольовою участю Міноборони у будівництві житла.

Д.Саламатін привітав військовослужбовців із здачею відомчого будинку в експлуатацію, яка була приурочена до Дня Збройних Сил України, і спільно з родинами офіцерів ознайомився зі створеними умовами проживання.

За словами першого заступника командувача Південного оперативного командування (ПОК) Олександра Розмазніна, вартість щойно заселеного будинку сягає 80 млн грн, закладений він був ще у 2006 році і зводився на кошти відомства підрядним товариством з обмеженою відповідальністю «Південь-Укрбуд». До кінця 2012 року планується також ввести в експлуатацію 72-х та 24-квартирні житлові будинки для військовослужбовців ПОК у Херсоні та в Білгород-Дністровському Одеської області.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно подальших перспектив житлового будівництва, генерал-майор О.Розмазнін сказав, що зараз на вулиці Щорса зводиться також 142-квартирний будинок для військовиків – на це виділено з держбюджету 3,5 млн грн, а також розроблено проектно-кошторисну документацію і підготовлено в Одесі ділянку під будівництво ще двох 152-х та 400-квартирних будинків.

Водночас О.Розмазнін зазначив, що понад 2 тис. 400 військовослужбовців наразі перебувають у черзі на отримання житла, причому багато хто чекає квартир близько двох десятків років.

Він висловив сподівання, що значну частку 4-мільярдних коштів, передбачених у бюджеті оборонного відомства на 2013 рік, буде знову виділено на спорудження житла для родин військовослужбовців.