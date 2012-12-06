Томенко пропонує журналістам завести до Нацради свою людину

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це він сказав, коментуючи ситуацію довкола майбутнього обрання члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за квотою Верховною Ради. (Як повідомлялося, Оксана Калетник вийшла зі складу Нацради після обрання народним депутатом).

За словами М.Томенка, він відстоював і продовжує відстоювати точку зору, що Національна рада не може формуватися за принципом представництва фінансово-політично-медійних груп або партій, і, перш за все, повинна представляти медіа-громадськість, а не власників чи засновників медіа-холдингів.

Політик зазначив, що на сьогоднішній день Нацрада з питань телебачення і радіомовлення значною мірою нагадує парламент 6-го скликання. Він пояснив, що у Нацраді, як і в парламенті, рішення приймаються за межами парламенту, а в парламенті вони лише голосуються.

На переконання віце-спікера, першим кроком до відновлення законодавчо передбаченого статусу Національної ради з питань телебаченні і радіомовлення стало б обрання до її складу представника від медійної громадськості.

М.Томенко запропонував Національній спілці журналістів, руху «Стоп цензурі», незалежним медіа-профспілкам та іншим медіа-організаціям визначити кандидата від медіа-спільноти, «який би захищав інтереси не медіа-магнатів, а простих журналістів і медійної громадськості».

Він додав, що, виходячи із законодавчих термінів, Верховна Рада вже в грудні повинна ухвалити рішення про обрання члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

М.Томенко також зауважив, що було б правильним, щоб цю ініціативу підтримала і команда Віктора Януковича, оскільки за його квотою теж не призначено одного члена Нацради. «Тому було б правильним, щоб іще один член Нацради, який призначається указом Президента, представляв медіа-спільноту, а не медіа-бізнес», - додав він.