У Раді вивісили портрети новоспечених «тушок» у траурних чорних рамках

Представники "Батьківщини" під час перерви у засіданні Ради повісили на трибунах портрети Табалових в чорних рамках.

Під портретами написане тільки одне слово: "зрадники".

Як повідомлялося раніше, учора, 11 грудня, Олександр і Андрій Табалов відмовилися входити до складу фракції "Батьківщина", тим самим порушивши присягу кандидата в народні депутати, підписану ними 5 серпня 2012 Фракція "Батьківщина" на підставі присяги одноголосно прийняла рішення про вимогу скласти мандати від вищевказаних депутатів, повідомляє ТСН.ua.

Нардеп від опозиції Андрій Шевченко дуже емоційно оцінив вчинок батька і сина, назвавши це "е**вим соромом". Самі Табалови не змогли чітко пояснити позицію про свою фракційної приналежності.

Соратники Тимошенко звинуватили Яценюка в проведенні до Ради "тушок". Сам Яценюк взяв на себе відповідальність за наявність перебіжчиків. За його словами, Табалови зрадили не тільки виборцям, які за них проголосували, але й порушили присягу, яку давали перед Богом і однопартійцями.