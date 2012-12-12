У Тягнибока кажуть, що різатимуть паркан біля ВР, скільки б його не ставили
Народний депутат України від ВО «Свобода» Руслан Кошулинський заявляє, що огорожу біля Верховної Ради знищено, щоб не відділяти депутатів від народу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.
«Враховуючи те, що Верховна Рада України не може бути відділена від людей, то незрозуміло, чому парканами перекривають прохід до Верховної Ради», - наголосив він, додавши: «Ми завжди тут гуляли. Чому немає паркана біля Білого дому?».
За словами Р.Кошулинського, «ми свідомі того, що ми сьогодні робимо». При цьому він пожартував: «Сьогодні вночі свято Андрія – релігійне свято, і враховуючи те, що ми завжди святкуємо Андрія, це подарунок Андрію Іллєнку» (Як відомо, на свято Андрія, за народними звичаями, у будинках, де живуть дівчата, знімають ворота – УНІАН).
Р.Кошулинський повідомив, що ворота вони нікуди не забиратимуть, а якщо їх знову встановлять, то «що нам складно ще раз порізати?». «Нам не складно це зробити», - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 грудня, народні депутати від «Свободи» зрізали «болгарками» огорожу біля Верховної Ради з боку Маріїнського палацу.