У Тягнибока кажуть, що різатимуть паркан біля ВР, скільки б його не ставили

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

«Враховуючи те, що Верховна Рада України не може бути відділена від людей, то незрозуміло, чому парканами перекривають прохід до Верховної Ради», - наголосив він, додавши: «Ми завжди тут гуляли. Чому немає паркана біля Білого дому?».

За словами Р.Кошулинського, «ми свідомі того, що ми сьогодні робимо». При цьому він пожартував: «Сьогодні вночі свято Андрія – релігійне свято, і враховуючи те, що ми завжди святкуємо Андрія, це подарунок Андрію Іллєнку» (Як відомо, на свято Андрія, за народними звичаями, у будинках, де живуть дівчата, знімають ворота – УНІАН).

Р.Кошулинський повідомив, що ворота вони нікуди не забиратимуть, а якщо їх знову встановлять, то «що нам складно ще раз порізати?». «Нам не складно це зробити», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 грудня, народні депутати від «Свободи» зрізали «болгарками» огорожу біля Верховної Ради з боку Маріїнського палацу.