Рада вирішила сьогодні заслухати Януковича і обрати прем'єр-міністра

Верховна Рада України вирішила сьогодні розглянути питання обрання прем’єр-міністра, заслухати звернення Президента України Віктора Януковича та затвердити кількість і склад комітетів ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 243 народних депутатів. Голова Верховної Ради України Володимир Рибак запропонував провести наступне засідання парламенту орієнтовно у вівторок, 18 грудня.

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