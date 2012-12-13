Рада вирішила сьогодні заслухати Януковича і обрати прем'єр-міністра
14:30, 13 грудня 2012Політика
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Верховна Рада України вирішила сьогодні розглянути питання обрання прем’єр-міністра, заслухати звернення Президента України Віктора Януковича та затвердити кількість і склад комітетів ВР.
Нова Рада заслухає Президента і обере прем'єра
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 243 народних депутатів.
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак запропонував провести наступне засідання парламенту орієнтовно у вівторок, 18 грудня.
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