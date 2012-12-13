Головне за день: огляд топ-новин

Більш повна картина - в нашому огляді:

Через негоду без світла - 415 населених пунктів України

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 415 населених пунктів.

Міліція розставила посилену охорону по периметру Верховної Ради

Правоохоронці посилили охорону будівлі Верховної Ради.

ЗМІ: Доказів причетності Тимошенко до вбивства Щербаня не вистачає

Серед доказів, крім відомих платіжних доручень за підписом Ю.Тимошенко про перерахування коштів банді Євгена Кушніра, що розстріляла Є.Щербаня, є також відомості про її неодноразові зустрічі з членами банди, про їхні спільні авіаперельоти й проживання в одному готелі.

У Раді - бійка, опозиція заблокувала трибуну і президію (додане відео)

Опозиція заблокувала трибуну і президію парламенту. Між депутатами відбуваються сутички.

Київ не бачив таких снігопадів вже 130 років

За інформацією синоптиків, висота снігу станом на 8 ранку 12 грудня становила 45 см.

Депутати обрали голову Верховної Ради

Володимира Рибака обрано головою Верховної Ради України.

Верховна Рада обрала першого віце-спікера

Першим заступником голови ВР нардепи обрали представника КПУ Калєтніка.

Заступником голови ВР став свободівець

Заступником голови ВР народні депутати обрали представника "Свободи" Руслана Кошулинського.

Європарламент закликав офіційний Київ звільнити Тимошенко та Луценка

Європарламент закликав офіційний Київ знайти рішення у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та звільнити її.

Європарламент закликав демократичні партії України не співпрацювати зі «Свободою»

Європарламент закликав демократичні сили України не співпрацювати з партією «Свобода». Як передає кореспондент УНІАН, відповідна поправка депутата Крістіана Вігеніна (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Болгарія) до проекту резолюції щодо ситуації в Україні отримала підтримку більшості депутатів.

Українську мову Азарова чекає покращення

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Микола Азаров заявляє, що готовий покращувати свою українську мову.

ВР дала добро на Азарова-прем'єра

Верховна Рада дала згоду на призначення Миколи Азарова прем’єр-міністром України.

Тимошенко: за все, що відбуватиметься в Україні, відповідають 252 депутати

Депутати Верховної Ради України, які сьогодні проголосували за утвердження Миколи Азарова прем’єр-міністром України, взяли на себе відповідальність за дії його уряду, вважає Тимошенко.