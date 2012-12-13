Через негоду без світла - 415 населених пунктів України

В Україні станом на ранок внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ, мокрий сніг та ожеледь), через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, залишаються знеструмленими 415 населених пунктів у 9 областях.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Київській області знеструмлено 142 населених пункти, у Житомирській – 191, у Вінницькій – 49, у Черкаській – 12, у Хмельницькій – 6, в Одеській – 6, у Кіровоградській – 4, у Чернігівській – 3, у Миколаївській – 2.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.