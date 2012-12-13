ВР дала добро на Азарова-прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 народних депутати із 401, зареєстрованого у сесійній залі.

Не голосували в повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода».

За кандидатуру М.Азарова проголосували 208 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 32 – із фракції КПУ та 12 позафракційних.

М.Азарова привітали великим букетом троянд.

Перед голосуванням лідер фракції КПУ Петро Симоненко заявив, що комуністи підтримають кандидатуру М.Азарова. Він довго перелічував, що саме обіцяв М.Азаров під час виборів, а наприкінці зазначив, що комуністи проголосують, щоб М.Азаров свої обіцянки виконав. Після цієї заяви П.Симоненка опозиція скандувала: «Ганьба!».