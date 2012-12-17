Сирійські бойовики заявили, що стратять українську журналістку в найближчі години

У заяві, розміщеній на нещодавно створеній неофіційній сторінці екстремістського угрупування в Facebook, викрадачі також звинуватили російських і українських політиків в лобіюванні власних інтересів, а не інтересів своїх народів, пише Взгляд.

«І нехай російський і український народи знають, що політики в їх державах не діють в інтересах свого народу, а діють у своїх власних певних інтересах, вони брешуть вам. А ми, в свою чергу, здійснимо страту після того, як всі способи були випробувані», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, А.Кочневу викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яка іменує себе підрозділом Вільної сирійської армії. 8 листопада в Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочневої з проханням виконати вимоги викрадачів. Однак про вимоги заручниця не повідомила. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн дол і загрожують стратити А.Кочневу 13 грудня, якщо до цього часу не отримають викуп. У другому зверненні, опублікованому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займаючись перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.

У МЗС України запевняють, що вживають всебічних заходів для звільнення А.Кочневої. А.Кочнева приїхала до Сирії після того, як в цій країні почався конфлікт. Там вона працювала позаштатним кореспондентом порталу Утро.ру і займалася супроводом журналістів в Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми «Йорданський клуб». А.Кочнева співпрацювала з багатьма російськими ЗМІ, зокрема НТВ, РЕН ТВ і Russia Today, але в момент викрадення не входила в знімальну групу якого з цих каналів.

Кочнєва була відома своєю різкою критикою на адресу прихильників сирійської опозиції, які як воюють в країні, так і живуть в Росії. На неї збирали компромат, вона неодноразово отримувала погрози.