Шкіль виїхав до Чехії і може там просити політичного притулку
12:19, 18 грудня 2012Політика
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Андрій Шкіль, який не потрапив до парламенту сьомого скликання і таким чином позбувся депутатської недоторканності, виїхав до Чехії і не виключає, що проситиме політичного притулку.
Шкіль подався до Чехії
Про це повідомляє ZN.UA.
«Все залежить від України. Якщо події будуть розвиватися так, як вони розвиваються, то я не виключаю такої можливості», — сказав він у відповідь на питання про політичний притулок.При цьому Шкіль зазначив, що політичні переслідування щодо нього ніколи не припинялися, а справу про події 9 березня 2001 року біля адміністрації президента під час акції «Україна без Кучми» досі не закрито.
Опозиціонер також підтвердив, що в Україні заарештували частину його майна, проте повідомив, що йому невідомо, з чим це пов'язано. «Ніякою іншою діяльністю, окрім політичної, я ніколи не займався», — сказав він.
Нагадаємо, що Шкіль отримав у списку Об'єднаної опозиції «Батьківщина» на парламентських виборах 2012 року непрохідне 87-ме місце (партія отримала в Раді 62 мандатів).
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