Шкіль виїхав до Чехії і може там просити політичного притулку

Про це повідомляє ZN.UA.

«Все залежить від України. Якщо події будуть розвиватися так, як вони розвиваються, то я не виключаю такої можливості», — сказав він у відповідь на питання про політичний притулок.

При цьому Шкіль зазначив, що політичні переслідування щодо нього ніколи не припинялися, а справу про події 9 березня 2001 року біля адміністрації президента під час акції «Україна без Кучми» досі не закрито.

Опозиціонер також підтвердив, що в Україні заарештували частину його майна, проте повідомив, що йому невідомо, з чим це пов'язано. «Ніякою іншою діяльністю, окрім політичної, я ніколи не займався», — сказав він.

Нагадаємо, що Шкіль отримав у списку Об'єднаної опозиції «Батьківщина» на парламентських виборах 2012 року непрохідне 87-ме місце (партія отримала в Раді 62 мандатів).