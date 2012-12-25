Керувати Нацбанком призначений Ігор Соркін
15:19, 25 грудня 2012Політика
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Виконуючим обов'язки голови Національного банку України призначений Ігор Соркін. Цю інформацію УНІАН підтвердили в Нацбанку.
Ігор Соркін / Фото : Комсомольська правда
І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку.
Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. До цього С.Арбузов займав пост голови Національного банку з 2010 року.
Згідно із законодавством, голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента.
Раніше ЗМІ з посиланням на джерела на банківському ринку повідомили, що Ігор Соркін може очолити НБУ замість Сергія Арбузова.
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