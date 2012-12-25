Керувати Нацбанком призначений Ігор Соркін

І.Соркін з 15 липня 2010 року обіймав посаду заступника голови Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Сергія Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. До цього С.Арбузов займав пост голови Національного банку з 2010 року.

Згідно із законодавством, голова НБУ призначається строком на сім років і звільняється з посади Верховною Радою за поданням Президента.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела на банківському ринку повідомили, що Ігор Соркін може очолити НБУ замість Сергія Арбузова.