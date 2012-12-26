Королевська розповіла, коли можна чекати покращення

Міністр соціальної політики Наталія Королевська ініціюватиме зміни до державного бюджету на 2013 рік з метою збільшення фінансування соціальної сфери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів.

«Я буду наполягати, щоб у цьому бюджеті були зміни», - сказала Н.Королевська.

Вона наголосила, що впродовж січня 2013 року розбереться з усіма справами Міністерства соціальної політики і наприкінці січня презентує концепцію своєї роботи на посаді міністра.

«Я вважаю найважливішою (метою - УНІАН) для країни - це покращення стану справ соціальної політики, покращення добробуту громадян», - сказала Н.Королевська.

Відповідаючи на запитання, як вона буде виконувати свої передвиборчі обіцянки про зарплату у 1000 євро і пенсію у 500 євро, міністр наголосила: «Можна чекати, безумовно... Підняття пенсій, підняття заробітних плат обов’язково потрібне. Коли це, в якому обсязі, до кінця січня будемо доповідати».

Водночас Н.Королевська зазначила, що залишається політиком, незважаючи на роботу на посаді міністра.