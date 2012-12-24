Королевська прокоментувала своє призначення: У мене було два шляхи

Про це міністр написала у своїй сторінці на Facebook.

"Я розумію, що в умовах економічної кризи прийняти пропозицію і очолити Міністерство соціальної політики – це фактично розділити відповідальність за добробут мільйонів українців. Але я ніколи не шукала легких шляхів. «Моя хата скраю, нічого не знаю» – не моє життєве кредо", - написала Королевська.

"Потрібно бути чесними і з собою, і з людьми. У мене і у партії, яку я очолюю, було два шляхи. Перший – продовжити критикувати уряд і владу, сховати голову в пісок від тих проблем, з якими сьогодні зіштовхнулись країна і люди. Другий – відкинути власні амбіції, взяти на себе відповідальність і почати діяти", - пояснила Королевська своє рішення стати міністром.