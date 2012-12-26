Телеканал «Рада» погодився оплатити трансляцію боїв Кличка з депутатами

Про це йдеться у заяві телеканалу у відповідь на слова Кличка, що він битиметься в парламенті тоді, коли телеканал "Рада" купить права на трансляцію бою, пише Українська правда.

"Телеканал "РАДА" із великим задоволенням і абсолютно серйозно готовий обговорити з Віталієм Кличком умови придбання промоутерських прав на його бої і показувати їх у рубриці, наприклад, "Робота депутата в окрузі", - заявили у прес-службі.

Телеканал нагадав, що "трансляція "боїв" у сесійній залі здійснюється у режимі ексклюзивного багатокамерного показу, згідно з установчими документами Дирекції телерадіопрограм Верховної Ради на умовах рівного доступу до ефіру всіх "спортсменів".

У "РАДІ" відзначили, що розуміють, що Кличко пожартував стосовно своєї можливості битися в парламенті, "оскільки український парламентаризм справді більше потребує депутатів, які прийшли працювати не кулаками, а головою".