Кужель позбавили депутатського мандата в Криму
Парламент Криму достроково припинив повноваження Кужель, Куніцина і Груби, обраних до ВР України.
Верховна рада Криму достроково припинила депутатські повноваження Олександри Кужель, Сергія Куніцина і Григорія Груби, яких обрано депутатами Верховної Ради України на виборах у жовтні 2012 року.
Як передає кореспондент УНІАН, парламент республіки задовольнив заяви депутатів сьогодні, 26 грудня, на пленарному засіданні.
Довідка УНІАН. О.Кужель була у ВС Криму позафракційним депутатом, до ВР України обрана за списками Об`єднаної опозиції.
С.Куніцин у ВС Криму входив до фракції ”Союз”, пройшов в нардепи за списками партії ”УДАР”.
Г.Груба у парламенті Криму був у фракції ”Регіони Криму”, до ВР обрано депутатом в одномандатному окрузі від Партії регіонів.
Як повідомляв УНІАН, раніше кримський парламент припинив повноваження депутата, лідера партії ”Союз” Льва Миримського, якого обрано до ВР по одномандатному округу в Криму.