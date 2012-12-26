Кужель позбавили депутатського мандата в Криму

Верховна рада Криму достроково припинила депутатські повноваження Олександри Кужель, Сергія Куніцина і Григорія Груби, яких обрано депутатами Верховної Ради України на виборах у жовтні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент республіки задовольнив заяви депутатів сьогодні, 26 грудня, на пленарному засіданні.

Довідка УНІАН. О.Кужель була у ВС Криму позафракційним депутатом, до ВР України обрана за списками Об`єднаної опозиції.

С.Куніцин у ВС Криму входив до фракції ”Союз”, пройшов в нардепи за списками партії ”УДАР”.

Г.Груба у парламенті Криму був у фракції ”Регіони Криму”, до ВР обрано депутатом в одномандатному окрузі від Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше кримський парламент припинив повноваження депутата, лідера партії ”Союз” Льва Миримського, якого обрано до ВР по одномандатному округу в Криму.