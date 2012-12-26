«Свободі» не пробачили штурму мерії в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, на мітингу були присутні декілька тисяч осіб, у багатьох в руках - прапори Партії регіонів, Компартії України, партії «Батьківщина», а також державні прапори України.

Деякі тримають транспаранти: «Фашизм не пройде», «Ми не запрошували «Свободу» до Одеси».

Основна частина учасників мітингу - пенсіонери і студенти, члени Спілки радянських офіцерів, а також працівники бюджетних організацій і чиновники. Останніх до обладміністрації доставили на автобусах, припаркованих на прилеглих до будівлі вулицях.

Як зазначив виступаючи на мітингу новообраний народний депутат Геннадій Труханов, Одеса — найбільш багатонаціональне місто в країні і тому «будь-який прояв націоналізму для нас є абсолютно неприпустимим і нетерпимим».

На мітингу ухвалено рішення про створення Антифашистського комітету, оскільки, як вважають учасники акції, події 21 грудня в Одесі показали, що «фашизм намагається підняти голову».

У резолюції мітингу також йдеться: "Ми солідарні з Європарламентом, який однозначно засудив дії всеукраїнської організації "Свобода" і подібні профашистські організації в Україні і звернувся із закликом до всіх так званих "опозиційних" партій і сил у Верховній Раді не взаємодіяти, не підтримувати і не формувати коаліцій з цією партією. Тому що расистські, антисемітські та ксенофобські погляди, які пропагуються ними, суперечать фундаментальним цінностям і принципам Європейського Союзу, до якого прагне сьогодні Україна".

Резолюцію мітингу в ході засідання сесії, що проходить наразі в будівлі облради, зачитав голова Обласної ради миру Володимир Філіпчук.

Депутати обласної ради підтримали резолюцію про створення Антифашистського комітету. За проголосувало 106 депутатів із 117 присутніх у залі.

Мітинг організований за ініціативою обласної та міської організацій Партії регіонів у відповідь на інцидент 21 грудня біля будівлі мерії Одеси.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня прихильники ВО «Свобода», ошукані інвестори і підприємці ринків намагалися штурмом узяти будівлю мерії, в якій проходило засідання сесії міської ради. Учасники штурму зламали вхідні двері до міськради.

Одеська міська організація ВО «Свобода» обвинуватила охорону мерії Одеси в застосуванні проти учасників мітингу біля будівлі міської ради сльозогінного газу і водометів.

Прокуратура Одеси почала кримінальне виробництво за фактом штурму мерії Одеси.