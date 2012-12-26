Політолог: Підписання асоціації змусить владу вирішити питання політв'язнів

Таку думку висловив директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко.

«Якщо ми дійсно побачимо у наступному році підписання угоди про асоціацію, то це певною мірою накладатиме на владу зобов’язання. Це може додати, скажімо, європейськості внутрішній політиці, застерегти від певних кроків, які інакше могли би бути здійснені», – пояснює він у коментарі Тиждень.ua.

«І тоді ми можемо очікувати в тому числі і розв’язання якимось чином проблеми політв’язнів, а значить – і стосунків між владою і опозицією, пом’якшення цих стосунків, а, отже, загалом, певного відновлення того демократичного рівня, який в нас існував до березня 2010 року», – стверджує експерт.

Як повідомляв УНІАН, Прем`єр-міністр України Микола Азаров назвав історичним факт парафування Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом у березні 2012 року і висловив упевненість, що остаточно угоду буде підписано уже у 2013 році.

: