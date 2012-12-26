Азаров упевнений, що Угоду про асоціацію з ЄС підпишуть у 2013 році

Як передає кореспондент УНІАН, прем`єр-міністр заявив про це, відкриваючи останнє цього року засідання Кабінету міністрів України.

«Ми зробили історичний крок до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, і в березні парафували його політичну частину і погодили з партнерами план дій з асоціації. І я упевнений, що наступного року Угоду буде підписано», - сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня 2012 року голови делегацій на переговорах України і Європейського Союзу парафували Угоду про асоціацію, включаючи поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. У зв`язку з цим голови переговорних груп щодо ЗВТ підтвердили досягнуті 22 грудня 2011 року домовленості щодо ЗВТ і зобов`язалися завершити правову експертизу тексту, включаючи технічні доповнення і протоколи.

Обидві сторони висловили спільне зобов`язання вжити подальші технічні заходи, необхідні для підготовки до підписання Угоди про асоціацію.

10 грудня Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки щодо ситуації в Україні, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною на саміті “Східного партнерства” в листопаді 2013 року за умови здійснення Україною реформ виборчого законодавства, продовження судової реформи, здійснення конституційної реформи, конкретних кроків у сфері боротьби з корупцією, поліпшення ситуації у сфері управління державними фінансами.

20 грудня голова комітету Європарламенту у закордонних справах Елмар Брок заявив, що продовження політичних переслідувань представників опозиції шкодить підписанню Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Про це Е.Брок заявив під час прес-конференції в Києві, коментуючи переслідування опозиції, зокрема, Юлії Тимошенко, Юрія Луценка і Григорія Немирі.

Він додав, що справи стосовно Ю.Тимошенко і Ю.Луценка залишаються на порядку денному Європи. “Поки ці справи не будуть вирішені, вони залишаться на порядку денному, і це є також умовою для підписання Угоди про асоціацію”, - відзначив він.

Е.Брок нагадав, що Угода про асоціацію може бути підписана вже в листопаді 2013 року.

“Але якщо буде відкрито справу стосовно Григорія Немирі, то я вважатиму, що вони (влада України - УНІАН) відхилили цю пропозицію. Мені здалося, що в офісі прем`єр-міністра та в інших політичних колах це зрозуміли, і вони діятимуть належним чином”, - сказав Е.Брок, додавши, що зустрічався з головою уряду Миколою Азаровим і головою Верховної Ради Володимиром Рибаком.

Е.Брок відзначив, що якщо справи стосовно Ю.Тимошенко і Ю.Луценка буде закрито, то Україні набагато легше буде боротися за європейську перспективу.