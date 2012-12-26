Турчинов презентував у Києві своє «Пришестя»

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулася у книгарні “Сяйво книги”.

“Я спробував довести у книзі, що пришестя неминуче, і звіт кожного - неминучий, і зупинити кризи - економічні, соцальні, політичні - не можна жорсткими діями або диктатурою і терором. Їх можна зупинити тільки вірою і любов’ю”, - сказав він.

О.Турчинов зізнався, що писав цю книгу впродовж трьох років. “Я важко писав цю книгу, десь три роки, хоча, зазвичай, я писав надто швидко, у відпустці. Я не вважаю себе письменником, це для мене більше хоббі”, - додав він.

Як сказав О.Турчинов, ця книга не є пророцтвом, хоча у сюжеті відстежуються деякі реальні події в українській політиці. “Це є спроба побудувати модель нашого з вами суспільства і подивитися, як ця модель працює у найближчій перспективі”, - пояснив він.

За його словами, колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко однією з перших прочитала книгу “Пришествие”. Книгу їй передав її захисник, народний депутат Сергій Власенко.

“Юлія (Тимошенко) передала, що прочитала книгу за один день, їй дуже сподобалося, хоча сказала, що з деякими речами вона не погоджується”, - повідомив автор.

О.Турчинов розраховує, що його книга буде користуватися попитом. Водночас, він не впевнений, що до його твору висловлять зацікавленість опоненти.

“Мабуть, вони мало читають. У мене є підозра, що навряд чи вони її прочитають. Але ж я не знаю серед наших опонентів читачів, а письменників там багато, які й гонорари непогані отримують...”, - зазначив О.Турчинов.