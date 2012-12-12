Турчинов пропонує батьку й сину Табаловим скласти присягу з трибуни ВР

«Батьківщина» вимагатиме від Центральної виборчої комісії зареєструвати іншого депутата замість Олександра Табалова, якого сьогодні не допустили до складення присяги народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат Олександр Турчинов (фракція «Батьківщина»).

«Ми будемо вимагати того, щоб заходили наступні депутати: на окрузі № 99 були оголошені повторні вибори, а наступний за списком зайшов до парламенту», - сказав О.Турчинов.

Таким чином, за його словами, має юридично завершитися процедура позбавлення Олександра та Андрія Табалових депутатських повноважень.

О.Турчинов підкреслив, що депутати, які не склали присяги у залі засідання, повинні це зробити особисто з трибуни Верховної Ради. «За процедурою замало підписати папірець, який називається Присяга народного депутата. Відповідно до Конституції, присяга складається публічно у Верховній Раді. У випадку, коли з будь-яких причин претендент на посаду народного депутата не приймає разом зі всіма у залі присягу, є можливість скласти присягу, виходячи на трибуну парламенту. Всі, хто приходить пізніше, хто, наприклад, хворів, у них є день-два, щоб скласти присягу тільки таким чином. Нехай вони (О. і А. Табалови) спробують таким чином скласти присягу», - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, О.Табалов пройшов до ВР за списком Об`єднаної опозиції «Батьківщина» (№49), і А.Табалов балотувався від «Батьківщини» в окрузі №99 у м. Кіровограді.

11 грудня Об`єднана опозиція "Батьківщина" оприлюднила вимогу до Олександра та Андрія Табалових скласти їхні депутатські мандати. Такі вимоги пов’язані з тим, що ці два депутати не увійшли до складу фракції «Батьківщина» і порушили тим самим присягу кандидата у народні депутати, підписану ними 5 серпня цього року.

Згідно з присягою, кожен кандидат у народні депутати від «Батьківщини» «перед Господом Богом та народом України публічно присягнув дотримуватися перелічених зобов’язань». Зокрема, в тексті йшлося про те, що в разі принципової зміни політичної позиції врозріз із позицією Об’єднаної опозиції «Батьківщина» обраний депутат «вважає справою честі та зобов’язується скласти повноваження народного депутата України».

Сьогодні, 12 грудня, опозиція заблокувала депутатів Олександра та Андрія Табалових та не допустила їх до участі у відкритті сесії Верховної Ради України сьомого скликання.