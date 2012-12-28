Голова одеської "Свободи" звинувачує владу в провокаціях

Як повідомили УНІАН в прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода», про це заявив народний депутат від ВО «Свобода», голова Одеської облорганізації партії Павло Кириленко, коментуючи провладну акцію, спрямовану проти «Свободи», що відбулась біля обласної ради 26 грудня.

За словами П.Кириленка, до будівлі Одеської обласної ради автобусами звозили працівників державних і комунальних підприємств. «За нашою інформацією, їм погрожували звільненням у разі ігнорування акції. І це тоді, коли багатьом із них не виплачують заробітну плату вже 2 місяці. Іншим присутнім – переважно студентам, яких напередодні масово вербували в гуртожитках, і пенсіонерам за годину участі в акції організатори обіцяли від 50 до 100 гривень», - заявив він.

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П.Кириленко зазначив, що «протестну акцію 21 грудня проти антинародної, корумпованої, антиукраїнської діяльності Одеської міської ради», очільники міста та області прагнуть перевести в площину міжнаціонального протистояння.

«Вони не переймаються тим, що не виплачуються заробітні плати вчителям, не пояснюють, чому не поліпшуються послуги ЖКГ. Натомість одеські чиновники звели свою діяльність до навішування ярлика «фашист» усім, хто публічно має сміливість заявити про злочини влади – будь-то підприємці, науковці чи спортсмени», - зазначив П.Кириленко.

Він припустив, що у чиновники відчули страх після подій 21 грудня, коли люди увірвалися на сесію міськради.

П.Кириленко зазначив, що, незважаючи на погрози з боку «антиукраїнської адміністрації Матвійчука-Костусєва», «Свобода» продовжить контролювати дії влади і зробить все для того, щоб діяльність, зокрема Одеської міської ради, була прозорою, а думку одеситів враховували під час ухвалення важливих для міста рішень. «Відтепер жодна сесія не обійдеться без нашої участі», – запевнив П.Кириленко.

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Він також зазначив, що ініціаторами акції «з маячливою назвою «антіфашістскій мітинг» є одіозні українофоби голова обласної державної адміністрації Едуард Матвійчук та міський голова Алєксєй Костусєв».

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня прихильники ВО «Свобода», ошукані інвестори і підприємці ринків намагалися штурмом узяти будівлю мерії, в якій проходило засідання сесії міської ради. Як йдеться в повідомленні прес-служби обласної організації ВО «Свобода», акція протесту перед будівлею мерії організована проти перейменування однієї з вулиць міста, яка зараз носить ім'я Івана і Юрія Лип.

Одеська міська організація ВО «Свобода» звинуватила охорону мерії Одеси в застосуванні проти учасників мітингу біля будівлі міської ради сльозогінного газу та водометів.

За даними начальника Головного управління МВС України в Одеській області Сергія Резнікова, проти учасників подій порушено кримінальну справу за частиною 4 ст. 296 КК України - хуліганські дії, скоєні групою осіб із застосуванням предметів, що становлять загрозу життю та здоров'ю громадян. Було допитано близько 100 осіб. Встановлено усіх осіб, які брали участь у штурмі мерії, зокрема, у демонтажі вхідних дверей.

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26 грудня в Одесі, біля будівлі обласної державної адміністрації, відбувся «антифашистський мітинг», в якому взяли участь декілька тисяч осіб.

На мітингу було ухвалено рішення про створення Антифашистського комітету.

У резолюції мітингу також сказано: "Ми солідарні з Європарламентом, який однозначно засудив дії Всеукраїнської організації "Свобода" і подібні профашистські організації в Україні і звернувся із закликом до всіх так званих "опозиційних" партій і сил у Верховній Раді не взаємодіяти, не підтримувати і не формувати коаліцій з цією партією. Тому що расистські, антисемітські та ксенофобські погляди, які пропагуються ними, суперечать фундаментальним цінностям і принципам Європейського Союзу, до якого прагне сьогодні Україна".