Учасники «антифашистського мітингу» в Одесі напали на журналістів

Як розповіли УНІАН самі журналісти, що невідомі, які мали вигляд бойовиків, напали на них у той момент, коли побачили, що журналісти спілкуються з учасниками мітингу.

«Один з цих «бравих хлопців», найімовірніше, так званих охоронців мітингу, без будь-яких пояснень спробував різко вирвати з рук кореспондента Б.Осинского відеокамеру, але йому це не вдалося. Потім бандит завдав кілька провокуючих ударів у ділянку грудей і став вимагати пред'явити посвідчення редакції. А сам «охоронець» ніяких документів не пред'являв», - розповів І.Столяров.

За словами потерпілого, бойовик також погрожував відвести його в машину, «де розберуться». Потім він намагався ударити журналіста ногою - цей момент зафіксований на відео.

Як стверджують журналісти, саме це – фіксація на відео і прагнення перешкодити цьому процесу - спонукало «втрутитися» напарника нападаючого накинутися на редактора «Погляду з Одеси».

Співробітники міліції, присутні на мітингу, ніяк на інцидент не відреагували. Вони лише поставили вимогу «стати осторонь і знімати мітинг з відстані». Крім того, міліціонери вимагали якусь «заявку на зйомку мітингу».

Разом з тим, заступник начальника Головного управління МВС України в Одеській області Дмитро Фучеджі «дружньо попросив» Б.Осинського «сходити в Приморський райвідділ міліції».

«Ти сходи в Приморський, щоб тебе не шукали. Ти ж там активний учасник був», - цитує слова міліційного полковника сам Б.Осинський, зазначаючи, що його прагнуть «залучити» до подій 21 грудня біля будівлі Одеської мерії.

У відповідь журналіст пояснив, що перебував біля мерії як кореспондент і виконував службові обов'язки.

За його словами, він запропонував міліції діяти в рамках закону і в разі потреби надіслати йому повістку.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня прихильники ВО «Свобода», ошукані інвестори і підприємці ринків намагалися штурмом узяти будівлю мерії, в якій проходило засідання сесії міської ради. Учасники штурму зламали вхідні двері до міськради.

Одеська міська організація ВО «Свобода» обвинуватила охорону мерії Одеси в застосуванні проти учасників мітингу біля будівлі міської ради сльозоточивого газу і водометів.

Прокуратура Одеси почала кримінальне провадження за фактом штурму мерії Одеси.

Сьогодні, 26 грудня, в Одесі біля будівлі обласної державної адміністрації пройшов мітинг, на якому було ухвалено рішення про створення Антифашистського комітету.

На мітингу були присутні кілька тисяч осіб, у багатьох у руках - прапори Партії регіонів, Компартії України, партії «Батьківщина», а також державні прапори України.

Дехто тримає транспаранти: «Фашизм не пройде», «Ми не запрошували «Свободу» до Одеси».