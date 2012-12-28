Янукович оголосив 2013-й Роком дитячої творчості

В указі Кабінету міністрів доручається розробити та затвердити плани щодо проведення Року дитячої творчості. Ряд завдань отримали й обласні держані адміністрації та профільні міністерства.

”На переконання глави держави, 2013 рік повинен стати поштовхом для розвитку та модернізації позашкільної освіти, створення ефективної системи виявлення і реалізації талантів дітей, їх творчих, інтелектуальних та спортивних досягнень, вдосконалення виховної роботи з дітьми та організації змістовного дошкільного дозвілля для дітей в Україні”, - наголосив Ю.Павленко.

Дитячий омбудсмен зауважив, що в останні роки рівень охоплення дітей в системі дошкільної освіти не зростає і становить 37-40% від загальної кількості дітей, причому найменше - у Львівській області (21%).

Ю.Павленко зауважив, що експеримент про переведення дошкільної освіти на фінансування місцевих бюджетів себе не виправдав і тут потрібно приймати відповідне рішення.

За його словами, Президент переконаний, що упродовж 2013 року потрібно ухвалити ряд рішень, в тому числі й на законодавчому рівні щодо покращення ситуації в цій сфері. В тому числі, Президент вважає за доцільне, щоб уряд переглянув цільову соціальну програму щодо розвитку дошкільної освіти до 2014 року.