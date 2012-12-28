Азарову потрібна сильна опозиція, у цієї, мовляв, набір аргументів примітивний

Про це прем`єр-міністр України заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

”Сильна опозиція потрібна країні і потрібна владі для того, щоб влада ухвалювала будь-які рішення з оглядом на думку опозиції. Роль опозиції конструктивна лише в тому разі, якщо вона об`єктивно оцінюватиме ситуацію в країні, а не перекручуватиме факти”, - сказав М.Азаров.

Він нагадав, що нещодавно один із опозиційних політиків, виступаючи на телешоу, заявив, що М.Азаров розвалив економіку України.

”Дозволено йому відразу поставити питання: у 2008 і в 2009 році, коли ВВП країни зменшився на 15%, - це був підйом економіки чи розвал? Аналогічно, якщо за останні 2,5 року економіка проти 2009 року зросла більш ніж на 10% - це розвал чи підйом? Тобто цим прикладом я хочу сказати лише одне: не можна на біле казати чорне. В цьому випадку діалогу не вийде. Щодо конкретної ситуації, я б на місці цього опозиційного політика поставив би інше питання: ”Ось економіка зросла на 10%, але вона могла зрости не на 10, а на 25%. Ваші помилки, прем`єр-міністр, полягали в тому-то. Якби ви зробили так, як я говорив, вона б зросла на 25, а не на 10”. Це б змусило мене замислитися: реальні ці цифри чи ні?”, - відзначив М.Азаров.

”На превеликий жаль, набір аргументів опозиції дуже примітивний, а часто абсолютно недостовірний. А найпоширеніший аргумент - що у нас все погано, тому що скрізь крадуть. Не заперечуючи проблеми корупції, разом з тим, я хочу сказати, що конструктивна розмова з опозицією можлива лише тоді, коли урядова програма матиме як опонента опозиційну програму. І ось змагання цих програм дозволить людям зробити правильний висновок: хто краще бачить перспективи і у кого краще вийде”, - наголосив глава уряду.