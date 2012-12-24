Азаров каже, що опозиція ігнорує його заклики до діалогу

Про це він зазначив, спілкуючись з користувачами соціальної мережі Facebook, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

За словами М.Азарова, сьогодні на зустрічі Президент націлив уряд на активний діалог з фракціями Верховної Ради. Прем'єр повідомив, що запропонував опозиційним фракціям нової Верховної Ради проведення консультацій з питань внутрішньої і зовнішньої політики. «Однак, на превеликий жаль, ніяких відповідей на свою пропозицію я не отримав. Можливо, фракції зараз зайняті розподілом комітетів, а, може, готуються до Нового року. У всякому разі, поки активність багатьох політиків помітна лише на всяких телешоу», - зауважив М.Азаров.

При цьому він висловив сподівання, що конструктивний діалог все ж відбудеться.