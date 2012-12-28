Кожара поговорив із Фюле по телефону про поглиблення співпраці

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Сьогодні в ході телефонної розмови Єврокомісар привітав Л.Кожару з призначенням на посаду міністра закордонних справ України та побажав успіхів у реалізації євроінтеграційної політики нашої держави.

Під час розмови було підтверджено готовність обох сторін до подальшого поглиблення співробітництва з усіх питань широкого порядку денного діалогу між Україною та ЄС, пріоритетними серед яких є підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та просування безвізового діалогу.

Співрозмовники узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу, в т.ч. у контексті підготовки до запланованого на 25 лютого 2013 року саміту Україна-ЄС.