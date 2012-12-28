Турчинов запевняє, що на місцеві вибори опозиція виставить єдиних кандидатів

Про це повідомив перший заступник голови партії ”Батьківщина” Олександр Турчинов в ефірі телеканалу ТВі і додав, що ”Удар” на це вже погодився.

Він розповів, що відбулася зустріч з парламентаріями, керівниками партійних обласних організацій, у тому числі партій ”Свобода” та ”Удар”, на якій було вирішено, ”щоб ми все ж таки виставляли єдиних кандидатів”.

”Ось зараз будуть вибори в Львівській області, Івано-Франківськый області. Буде чітко на кожну область тільки один кандидат. Або це буде ”Свобода”, чи це буде ”Батьківщина”, або це буде ”Удар”, - заявив Турчинов.