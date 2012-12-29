Янукович привітає українців із Лаври (фото)

Віктор Янукович записав традиційне телезвернення до українців з нагоди свят.

Президент України Віктор Янукович виступить з телезверненнями з нагоди Нового року та Різдва Христового. Телезвернення були відзняті у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович оголосив 2013-й Роком дитячої творчості.

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