Янукович привітає українців із Лаври (фото)

09:56, 29 грудня 2012
Політика
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Віктор Янукович записав традиційне телезвернення до українців з нагоди свят.

Янукович записав телезвернення/ Фото з сайту Президента

Президент України Віктор Янукович виступить з телезверненнями з нагоди Нового року та Різдва Христового.

Телезвернення були відзняті у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович оголосив 2013-й Роком дитячої творчості.

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