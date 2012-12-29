Янукович привітає українців із Лаври (фото)
09:56, 29 грудня 2012Політика
1192 0
Віктор Янукович записав традиційне телезвернення до українців з нагоди свят.
Янукович записав телезвернення/ Фото з сайту Президента
Президент України Віктор Янукович виступить з телезверненнями з нагоди Нового року та Різдва Христового.
Телезвернення були відзняті у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.
Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович оголосив 2013-й Роком дитячої творчості.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter