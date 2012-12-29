Янукович призначив 60 людей «нової еліти»

Текст розпорядження від 29 грудня 2012 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

До списку внесено 60 осіб.

Національному агентству України з питань державної служби за пропозиціями Національної академії державного управління при Президентові України та заінтересованих міністерств доручено затвердити до 14 грудня 2012 року перелік заходів на 2013 рік із професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».