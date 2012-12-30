Томенко називає антиукраїнською ідею проведення чемпіонату СНД з футболу

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів радіо Ера FM.

«Це антиукраїнська ідея. В такому об’єднаному чемпіонаті може брати участь лише кілька футбольних клубів, які мають ледь не мільярдні прибутки для того, щоб їздити на матчі цього чемпіонату в Сибір чи в Чечню», - сказав М.Томенко.

За його словами, очевидним є той факт, що абсолютна більшість власників футбольних клубів не здатні забезпечити такий рівень фінансування, тому цей чемпіонат може стати іграми олігархів СНД, а не повноцінним футбольним змаганням.

«З іншого боку, і цілком очевидно, ця ідея виникла як ідея наповнення реальним змістом так званої доктрини «Русского міра» чи відновленого Євразійського союзу. Якщо Україна зобов’язана входити в Митний союз чи Євразійський геополітичний простір, то чому їй не увійти у футбольний простір СНД під егідою Росії?», - зазначив голова комітету.

На думку М.Томенка, сьогодні в Україні футбольний бізнес паразитує на всій сфері фізичної культури та спорту і левова частина коштів прямо з бюджету чи опосередковано через бізнес витрачається на футбольні забавки олігархів.

«Якщо, не дай Бог, виникне ідея провести цей об’єднаний чемпіонат, то можна буде ліквідувати практично усі інші види спорту і забути про фізичну культуру, оскільки всі гроші підуть на забезпечення фінансування кільком клубам, які їздитимуть неозорими просторами колишнього Радянського Союзу. Я вже не кажу, як за таких умов українські футбольні клуби будуть представлені на європейській та міжнародній арені», - зауважив він.

Водночас М.Томенко висловив переконання, що ці геополітичні чи олігархічні забавки є лише предметом дискусій і ніколи не будуть реалізовані.

«Для нас же сьогодні є важливим інвестувати кошти у відновлення масового спорту та фізичної культури, а не в чергову олігархічну ідею, коли на території СНД будуть змагатися: хто багатший у футболі і хто купив дорожчого легіонера», - зазначив М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада керівник «Газпрому» Олексій Міллер в інтерв`ю офіційному сайту ФК «Зеніт», спонсором якого є “Газпром”, запропонував організувати чемпіонат СНД із футболу.

28 листопада перший віце-президент Федерації футболу України Анатолій Попов висловив думку, що проведення чемпіонату є цікавою ідеєю, але її важко реалізувати.

30 листопада глава Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов заявив, що чотири українських клуби зацікавлені в організації цього чемпіонату. За його словами, ”Шахтар”, ”Динамо” (Київ), ”Металіст” і ”Дніпро” зацікавлені в тому, щоб грати разом із провідними російськими клубами у більш сильному турнірі.

Консультант ФІФА в країнах Східної Європи та Центральної Азії Валерій Чухрій раніше заявляв, що УЄФА і ФІФА не підтримають ідею проведення об`єднаного чемпіонату СНД із футболу.

”Ситуація в світовому футболі відрізняється від тієї, яка існує в хокеї або в баскетболі. Порядок у ньому суворіший, і порушувати його не дозволять. У нас зараз фактично на нього зазіхають, але, запевняю, ні Блаттер (президент ФІФА Йозеф Блаттер), ні Платіні (президент УЄФА Мішель Платіні), який підтримує президента ФІФА, дозвіл на проведення офіційного чемпіонату СНД поспіхом не дадуть. Неофіційно ми можемо влаштувати хоч першість, хоч Кубок СНД, причому з серйозним фінансовим стимулюванням, але переможці не преміюватимуться путівками на єврокубки”, – зазначив В.Чухрій.