В Інституті Шалімова вимагають звільнити головлікаря «за некомпетентність»

Про це йдеться у переданому УНІАН листі співробітників інституту.

У ньому зазначається, що звільнення В.Чорного вони вимагають «за некомпетентність та неспроможність забезпечення безперебійної роботи клініки, грубість та цинічне ставлення до співробітників і пацієнтів, створення нестерпного морального клімату в Інституті та руйнацію його іміджу».

«Нам набридло систематичне попрання демократичних засад, безконтрольний розподіл матеріальних ресурсів, ототожнення адміністрації закладу з однією особою та оцінювання співробітників не за професійними якостями, а за особисту самовідданість будь-кому, окрім справи», - наголошують у зверненні співробітники закладу.

Вони також стверджують, що В.Чорний, прикриваючись іменами своїх «високих покровителів» в органах державної влади, створив в інституті «атмосферу залякування та нетерпимості серед лікарів, а також грубого порушення прав пацієнтів».

На переконання співробітників інституту, все це робиться з метою «прикрити свій волюнтаризм у визначенні переліку і кількості тендерних замовлень та постачань за разовими договорами».

Ситуацію, що склалася в інституті, автори листа називають «руйнацією пам’яті академіка Шалімова». Вчені-лікарі просять керівництво закладу клопотати перед відповідними органами про звільнення В.Чорного із посади заступника директора інституту і жодних інших компромісів у цьому питанні колектив інституту не збирається приймати.

Водночас сайт інституту, де розміщено повний текст відповідного листа, наразі не працює.

Коментар у В.Чорного УНІАН поки що теж не вдалося отримати, оскільки у його приймальні спочатку повідомляли, що він на нараді, а потім порадили звертатися вже наступного дня.