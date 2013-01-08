Справу проти Мельниченка відправили на дорозслідування

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, зауваживши, що ця процедура була вчинена слідчим відомства в рамках нагляду за розслідуванням цієї справи, яке проводила й надалі проводитиме Служба безпеки України.

Водночас у Генпрокуратурі не змогли уточнити, з яких підстав поновлено досудове слідство, припустивши, що причиною цього стала необхідність у проведенні деяких додаткових слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН, Головне слідче управління СБУ за дорученням Генпрокуратури розслідувало кримінальну справу стосовно М.Мельниченка за ч. 2 ст. 328 (розголошення державної таємниці), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів) і ч. 3. ст. 365 (перевищення службових повноважень).

У вересні 2011 року в рамках кримінальної справи М.Мельниченка було оголошено в розшук.

24 жовтня 2012 р. на підставі постанови Шевченківського районного суду Києва М.Мельниченко був затриманий співробітниками СБУ в аеропорту «Бориспіль».

26 жовтня 2012 р. Шевченківським районним судом Києва М.Мельниченку змінено запобіжний захід у вигляді взяття під варту на заставу.

У грудні 2012 року прес-служба СБУ повідомила про завершення розслідування кримінальної справи проти М.Мельниченка.

20 грудня 2012 року екс-майор та його адвокат розпочали ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, яка налічує 17 томів.

26 грудня М.Мельниченко заявив, що закінчив ознайомлюватися з матеріалами справи.