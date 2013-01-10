У Тягнибока - новий заступник
10:22, 10 січня 2013Політика
2038 0
Народного депутата України Олексія Кайду обрано заступником голови парламентської фракції “Свобода”.
Олексій Кайда замінив Руслана Кошулинського
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир Рибак.
Він зазначив, що таким є рішення фракції “Свобода” у зв’язку з тим, що Руслана Кошулинського обрано заступником голови ВР.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter