У Тягнибока - новий заступник

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради Володимир Рибак.

Він зазначив, що таким є рішення фракції “Свобода” у зв’язку з тим, що Руслана Кошулинського обрано заступником голови ВР.