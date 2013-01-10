Рибак запросив лідерів фракцій на нараду

Оголошення перерви відбулося після того, як фракції опозиції заблокували трибуну ВР.

Як повідомляв УНІАН, перед блокуванням трибуни голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк оприлюднив вимоги опозиції до парламентської більшості та керівництва парламенту.

Він зазначив, що першою вимогою є включити до порядку денного і розглянути питання про курс України на європейську інтеграцію і прийняття відповідної постанови.

Другою вимогою є включення до порядку денного питання про декриміналізацію статей Кримінального кодексу України, які “були народжені ще за Сталіна, за якими засудили Юлію Тимошенко і Юрія Луценка”.

Третьою вимогою є включення до порядку денного проекту закону про амністію, внесеного трьома опозиційними фракціями і який “звільняє від політичних переслідувань як Юлію Тимошенко, так і Юрія Луценка, так і ще тисячу українців, які потерпають від незаконного кримінального переслідування”.

“Включайте до порядку денного законопроекти, і тоді парламент запрацює. По-іншому він працювати не буде”, - наголосив А.Яценюк.