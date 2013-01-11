У Тимошенко запевняють, що її розмову з чоловіком змонтували

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

За його словами, в аудіозапису розмови начебто екс-прем’єр згадує суддю Європейського суду з прав людини від України, говорячи про те, що вона нібито не хоче підписувати рішення суду, і що їй це колись “відхаркнеться”.

О.Плахотнюк підкреслив, що у тому місці, де йдеться про суддю Європейського суду, запис надзвичайно неякісний і навряд чи можливо встановити, чи голос належить самій Ю.Тимошенко.

“Там прозвучала фраза, наскільки я пам’ятаю, що суддя від України не хоче підписувати рішення, і що, там таке цікаве слово, їй це колись відхаркнеться, чи щось таке. По-перше, це не її (Ю.Тимошенко) слово, вона не вживає таких слів. У тому місці дуже неякісний запис і, мабуть, не просто так він зроблений неякісно”, - сказав О.Плахотнюк.

За словами адвоката, Ю.Тимошенко підтвердила, що телефонна розмова з О.Тимошенко справді відбувалася 7 січня на Різдво. Під час розмови екс-прем’єр вітала чоловіка зі святами.

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“Вона дійсно вітала його зі святами 7 числа, але що стосується судді Європейського суду, такої розмови взагалі не було. Він щось питав про Європейський суд, але про Юдківську такої теми не було”, - підкреслив О.Плахотнюк.

За словами адвоката, зміст цієї розмови був викривлений та змонтований.

О.Плахотнюк звернув увагу, що факт появи цього запису свідчить про те, що ведеться прослуховування телефонних розмов не тільки Ю.Тимошенко, але й її чоловіка.

Адвокат наголосив, що за цим фактом вже підготовлені заяви до Генеральної прокуратури України та прокуратури Харківської області з вимогою встановити осіб, які здійснюють прослуховування телефонних розмов та запис розмов, а також притягнути цих осіб до відповідальності.