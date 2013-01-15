ЗМІ: Москва хоче від Києва визначеності стосовно Митного союзу

Про це з посиланням на джерело, наближене до російської делегації, пише « КоммерсантЪ – Україна » у статті, присвяченій візиту керівника МЗС Росії Сергія Лаврова до Чернівців 13-14 січня ц.р.

Як зазначає видання, керівник МЗС РФ у Чернівцях провів переговори з новим міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою. Виступаючи у місцевому університеті, російський міністр описав економічні вигоди від потенційного членства України у Митному союзі. Проте рухатися у цьому напрямі Київ не поспішає, обмежуючись заявами про дружбу з Росією, підкреслює видання.

Як наголошується, незважаючи на взаємні завірення у дружбі, «у відносинах Москви і Києва залишається серйозний подразник - йдеться про можливу інтеграцію України в Митний союз. Як розповіло перед початком візиту джерело «Ъ» в українському МЗС, спочатку передбачалося обговорити на зустрічі лише питання, пов'язані з головуванням Києва в ОБСЄ, зокрема - з перспективами придністровського врегулювання. Проте потім до порядку денного додали питання взаємодії України і МС».

”Ми не примушуємо Україну вступати в Митний союз, - запевнило «Ъ» джерело, наближене до російської делегації. - Звичайно, з геополітичної точки зору це було б бажано для нас, але якщо цього не відбудеться, ніхто сльози лити не буде. Ми лише хочемо від Києва визначеності у даному питанні».

Як зазначає видання, документально оформлених рішень, пов'язаних з МС, ухвалювати не планувалося, і взагалі, український МЗС прагнув якомога менше виносити це питання на публіку. Українська сторона навіть попросила журналістів не ставити міністрам питань на цю тему. Втім, вже наступного дня про перспективи інтеграційного проекту Росії, Білорусі і Казахстану заговорив сам С.Лавров. «Всі основні завдання із забезпечення функціонування Митного союзу виконані. Наше об'єднання вже приносить конкретну практичну вигоду», - заявив російський міністр, після чого застеріг від «спроб штучного зіставлення інтеграційних процесів» у Європі.

“Наші сусіди не повинні поставати перед штучним вибором між західним і східним векторами розвитку», - попередив С.Лавров. Втім, як стверджують українські джерела "Ъ", російська сторона на консультаціях сама ставить Україну перед таким вибором, раз по раз підкреслюючи, що продовження інтеграції Києва з Євросоюзом змусить Митний союз ввести загороджувальні заходи, які вплинуть на експорт української продукції до Росії та інших країн МС.