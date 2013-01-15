Каськів готується до «нових провокацій»

Голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів припускає, що незабаром очолювана ним структура зіткнеться з новою хвилею провокацій, у тому числі й стосовно проекту «LNG-термінал».

Про це йдеться у коментарі В.Каськіва, переданому УНІАН.

“Зараз я чекаю нової потужної хвилі дискредитації за допомогою замовлених повідомлень і провокацій», - повідомив В.Каськів.

При цьому він заявив, що вважає об'єктивним рішення урядової комісії, яка рекомендувала Президенту України оголосити йому догану за скандал, що виник у результаті підписання угоди про співпрацю за проектом «LNG-термінал» з іспанською компанією Gas Natural Fenosa.

“Рішення об'єктивне. Головне, що воно сильно розчарувало наших ворогів, які вже подумали, що знищили проект. Плюс партнери чекали розв'язки. Зараз це рішення дозволяє швидко рухатися далі», - зазначив В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Держінвестпроекту, урядова комісія запропонувала Президенту України Віктору Януковичу обмежитися доганою голові Держагентства з інвестицій і управління національними проектами В.Каськіву за скандал з підписанням угоди з будівництва LNG-терміналу з іспанською компанією Gas Natural Fenosa, що відмовилася згодом від участі в проекті.

За інформацією прес-служби, відповідне рішення було ухвалене після обговорення питання на засіданні Кабміну 14 січня.

Разом з тим, 14 січня, після засідання Кабміну перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов повідомив, що комісія продовжить вивчення обставин підписання угоди з іспанською компанією по LNG-терміналу, і результати її роботи незабаром повідомить прем'єр-міністр Микола Азаров.