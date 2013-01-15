Каськів поки без догани і тішиться, що проект здобув «колосальну відомість»

Про це йдеться у відповіді Владислава Каськіва на запит "Української правди": "Підсумковим рішенням урядової комісії, зокрема, Владиславу Каськіву рекомендовано розглянути питання про доцільність подальшого перебування осіб, уповноважених на організацію виконання національного проекту "LNG термінал". У рішенні також зазначається про порушення перед Президентом України питання про оголошення Владиславу Каськіву догани".

Урядова комісія рекомендувала Кабінету Міністрів доручити Мінекономрозвитку розробити та внести на розгляд Уряду критерії визначення процедури відбору інвесторів, що залучаються до участі в реалізації національних проектів.

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Як повідомляв УНІАН, Каськів упевнений, що рішення урядової комісії дозволить успішно завершити Нацпроект LNG термінал. "І це рішення - ціна, завдяки якій протягом тижня всі українці дізналися, що цей проект є порятунком України у її боротьбі за енергетичну незалежність. Зараз проект має колосальну відомість і підтримку в суспільстві. Я б ще довго не зміг цього добитися через роз’яснювальну кампанію", - заявив він.

"Зараз я чекаю нової потужної хвилі дискредитації за допомогою замовних повідомлень і провокацій", - додав Каськів.