Аваков повів журналістів до медблоку Тимошенко
19:37, 16 січня 2013Політика
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Народний депутат України від «Батьківщини» Арсен Аваков, який близько 19.20 прибув до ЦКЛ Укрзалізниці в Харкові, повів журналістів до лікарняного блоку на 9-му поверсі, де утримується екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.
До лікарні Укрзалізниці прибув Аваков
Як передає кореспондент УНІАН, А.Аваков, прибувши до медзакладу, піднявся з журналістами на ліфті на 8 поверх, а звідти сходами на 9 поверх.
Зараз депутат знаходиться перед зачиненими дверима лікарняного блоку. Через охоронців він викликав начальника караулу. Поруч із А.Аваковим перебувають близько 20 журналістів центральних і місцевих ЗМІ.
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Депутат зазначив, що вчора подав за ім’я начальника Качанівської колонії Ігоря Колпащікова офіційне звернення з проханням дозволити оглянути умови утримання Ю.Тимошенко.
“Відповідно до своїх функцій я хочу проінспектувати”, - сказав А.Аваков.
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