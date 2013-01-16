Аваков повів журналістів до медблоку Тимошенко

19:37, 16 січня 2013
Політика
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Народний депутат України від «Батьківщини» Арсен Аваков, який близько 19.20 прибув до ЦКЛ Укрзалізниці в Харкові, повів журналістів до лікарняного блоку на 9-му поверсі, де утримується екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці»

Як передає кореспондент УНІАН, А.Аваков, прибувши до медзакладу, піднявся з журналістами на ліфті на 8 поверх, а звідти сходами на 9 поверх.

Зараз депутат знаходиться перед зачиненими дверима лікарняного блоку. Через охоронців він викликав начальника караулу. Поруч із А.Аваковим перебувають близько 20 журналістів центральних і місцевих ЗМІ.

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Депутат зазначив, що вчора подав за ім’я начальника Качанівської колонії Ігоря Колпащікова офіційне звернення з проханням дозволити оглянути умови утримання Ю.Тимошенко.

“Відповідно до своїх функцій я хочу проінспектувати”, - сказав А.Аваков.

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