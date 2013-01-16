Жінки-нардепи збираються бути з Тимошенко цілодобово (заява)

Народні депутати України від опозиції Олександра Кужель, Людмила Денісова і Тетяна Слюз заявляють, що залишатимуться разом з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко у приміщенні лікарні «Укрзалізниці», доки вимоги лідера опозиції не будуть виконані.

Про це йдеться у їхній заяві, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Сьогодні, побувавши в харківській лікарні та нарешті поспілкувавшись з Юлією Тимошенко, ми на власні очі переконалися в ницості та цинізмі псевдоправоохоронної системи, яка насправді охороняє права не людей, а банди злочинців при владі», - заявили соратниці Ю.Тимошенко.

У зв’язку з цим вони прийняли рішення приєднатися до акції громадянської непокори, оголошеної Ю.Тимошенко.

«Тож після всього побаченого і почутого ми заявляємо про приєднання до акції громадянської непокори, оголошеної лідером опозиції», - йдеться в заяві жінок-депутатів від «Батьківщини».

Це означає, підкреслили О.Кужель, Л.Денісова і Т.Слюз, що «з цієї хвилини ми постійно, в цілодобовому режимі перебуватимемо разом з Юлією Тимошенко у приміщенні лікарні «Укрзалізниці», доки вимоги не будуть виконані; і нас не налякають ані ваші камери, ані ваші брудні методи».

Як повідомляв УНІАН, жінки-депутати від опозиції сьогодні прибули до екс-прем’єра, аби, серед іншого, оглянути палату Ю.Тимошенко, кімнату, в якій знаходяться монітори відеоспостереження, кімнату, де проводяться медичні процедури, а також поспілкуватися з медичним персоналом.

Довідка УНІАН. 8 січня Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовилася повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.