Опозиція невідкладно збиратиме 150 підписів для позачергової сесії ВР

Фракція “Батьківщина” підтримує ініціативу фракції «УДАР» про проведення позачергової сесії Верховної Ради щодо подій навколо екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН заявив народний депутат, один з лідерів партії “Батьківщина” Микола Томенко.

“Опозиція зобов'язана невідкладно зібрати 150 підписів для проведення позачергової сесії”, - сказав М.Томенко.

За його словами, ініціатива фракції “УДАР” є абсолютно правильною. Він висловив сподівання, що депутати опозиційних фракцій та позафракційній народні депутати, які діють спільно з опозицією, в короткий термін зберуть необхідну кількість підписів. “Ми маємо підписати подання, щоб на наступному тижні зібрати позачергову сесію”, - сказав народний депутат.

За його словами, зокрема, депутати мають обговорити стан здоров'я Ю.Тимошенко, поведінку правоохоронних органів та представників пенітенціарної служби по відношенню до народних депутатів, а також появу нових звинувачень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні фракція “УДАР” розпочала збір підписів для термінового скликання позачергової сесії ВР.

"Парламент повинен невідкладно розглянути ситуацію з дотриманням прав політичних ув’язнених, зокрема Юлії Тимошенко і Юрія Луценка, та дати оцінку діям правоохоронних органів щодо депутатів від опозиції", - йдеться в повідомленні прес-служби “УДАРу”.

“За те, що відбулося в Харківській клінічній лікарні “Укрзалізниці”, коли жінок-депутатів силою видворили з приміщення, за те, що в громадські приймальні опозиційних депутатів вриваються бійці спец підрозділів, мають відповісти керівники правоохоронних органів країни”, - заявили в «УДАРі».

На позачергову сесію “УДАР” вимагає винести звіт генпрокурора Віктора Пшонки, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та голови СБУ Олександра Якименка щодо резонансних подій останніх днів. «УДАР» заявляє, що порушуватиме питання про політичну відповідальність головних силовиків.