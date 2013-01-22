Тимошенко пояснила, навіщо на неї «вішають» убивство Щербаня

Як повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко, про це йдеться у зверненні екс-прем'єра у зв'язку з висуненням їй обвинувачень у причетності до вбивства у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

"Він (Янукович) містично цього боїться, бо знає, що програє мені президентські вибори в 2015 році і втратить все, що незаконно нажив "непосильною" працею. Він боїться, що Україна після виборів вже не буде його приватною власністю, боїться, що буде відповідати за все своє беззаконня, за насилля, за клептоманію, за розвал зовнішньої та внутрішньої стратегій України. Він сам себе загнав в безвихідь та продовжує далі робити трагічні помилки", - заявляє Ю.Тимошенко.

Екс-прем'єр-міністр зізналася, що шокована новими обвинуваченнями, але вважає їх "агонією, істерикою Януковича", який знає, що всі попередні кримінальні справи проти неї розвалилися, виявилися «порожнім політичним брудом», і йому найближчим часом, після рішення Європейського суду з прав людини, доведеться випускати її на свободу.

"Я знаю, що ви покладаєте на мене надії, очікуєте, що я зможу разом з вами звільнити Україну від кримінальної окупації, повернути її до життя. Я теж у це вірю. Я вас не підведу. Я маю сили вистояти, витримати всі нелюдські знущання, перемогти та стати поруч з вами для збереження європейської, незалежної України, для проведення таких потрібних країні змін", - запевнила Ю.Тимошенко.