Генсек Ради Європи: ми знаємо, як усі намагалися відвідати Тимошенко
Українські депутати вирішили не ставити запитань Генеральному секретарю Ради Європи Торбйорну Ягленду щодо ситуації в Україні під час його виступу на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить поширений секретаріатом ПАРЄ перед початком виступу перелік депутатів, які побажали поставити запитання.
Загалом запитання Т.Ягленду висловили намір поставити 18 депутатів, серед них – жодного представника України.
У своїй промові перед ПАРЄ Т.Ягленд нагадав ситуацію в Україні, наголосивши на необхідності серйозних зусиль для реформування судової системи.
“Ми знаємо про те, як всі намагалися відвідати Тимошенко у в’язниці. Це добре, але досить часто вони вважають, що виконали свою місію, коли відвідали Тимошенко: картина в ЗМІ чудова, але це, по суті, нічого не змінює”, - сказав він.
“Потрібно, щоб була постійна робота, що ми й робимо, здійснюючи програму реформ всього сектора судової системи в Україні”, - наголосив Т.Ягленд.