Власенко: Здоров'я Тимошенко погіршилось, ходити вона не може

Про це пише сьогодні «КоммерсантЪ – Украина».

Як відзначає видання, 22 січня соратники колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко і представники Державної пенітенціарної служби України впродовж дня обмінювалися суперечливими заявами про причини, з яких екс-прем'єр не може зустрітися зі своїми захисниками. У відповідь на звинувачення в перешкоджанні зустрічі у прес-службі ДПтСУ заявили: "Ю.Тимошенко сама відмовилася пройти до кімнати для побачень, хоча захисник Євгенія Тимошенко чекала її там. На нашу думку, дії засудженої є спланованими і спрямовані на дискредитацію співробітників пенітенціарної служби".

"Захисник С.Власенко прибув до лікарні "Укрзалізниці", пройшов на територію блоку, де перебуває Ю.Тимошенко, і зараз перебуває в кімнаті для побачень, в якій чекає свою підзахисну, - йшлося в черговому повідомленні ДПтС. - Засуджена продовжує відмовлятися від зустрічі з С.Власенком, незважаючи на те, що співробітники ДПтС вже кілька разів намагалися умовити її зустрітися з ним".

Увечері С.Власенко заявив журналістам, що Ю.Тимошенко не відмовлялася від зустрічі, а не могла пройти до відведеної для побачень кімнати з душової, в якій мешкає з 8 січня після оголошення акції громадянської непокори. "Стан її здоров'я через болі в спині погіршився, і ходити вона не може", - сказав захисник.

За його словами, погіршення здоров'я екс-прем'єра сталося у п'ятницю, 18 січня, після того, як співробітники ДПтС видворили з її палати народних депутатів фракції "Батьківщина". "Юлія Володимирівна різко встала, намагаючись допомогти жінкам-депутатам, почала стукати в двері. Це призвело до того, що проблеми зі спиною загострилися", - пояснив С.Власенко.

При цьому «Ъ» відзначає, що акція народних депутатів, які відмовилися залишати приміщення, де перебуває екс-прем'єр, призвела до посилення режиму утримання ув’язненої. Як повідомив вчора С.Власенко, раніше він безперешкодно зустрічався з підзахисною не тільки в кімнаті для побачень, а й в інших приміщеннях.