Рибак згадав, як гудів Донецьк, коли вбили Щербаня

ро це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Є наша правоохоронна система, є правоохоронна система в світі, треба до кінця розібратися, чому так сталося», – сказав В. Рибак.

«Я пам’ятаю, коли вбили Щербаня, весь Донецьк гудів. Називалися різні прізвища, що йде переділ бізнесу, і дніпропетровські бізнесмени вбивають донецьких бізнесменів. Я не хочу зараз називати прізвищ, але так було… Молоді люди загинули через бізнес», – сказав В.Рибак, який у ті роки був мером Донецька.

Генпрокурор Віктор Пшонка минулого тижня заявив, що ГПУ завершила розслідування кримінальної справи про вбивство в 1996 році депутата Верховної Ради 2-го скликання Є.Щербаня і підозрює колишнього прем’єра Юлію Тимошенко в організації вбивства. В.Пшонка також заявив, що досудове слідство зібрало матеріали, які свідчать про те, що Ю.Тимошенко замовила це вбивство разом із екс-прем’єром Павлом Лазаренком.