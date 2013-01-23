Томенко не вірить, що на позачерговій сесії Пшонку вдасться звільнити

Про це він заявив сьогодні в ефірі Рівненської обласної державної телерадіокомпанії, повідомили УНІАН в прес-службі М.Томенка.

За його словами, програма мінімум позачергової сесії полягає у тому, щоб, по-перше, поінформувати громадян та подати повну об’єктивну картину у так званій «справі Тимошенко» та у чергових звинуваченнях прокуратури на її адресу. М.Томенко наголосив, що йдеться про чергове політичне замовлення і незаконні та неадекватні дії деяких посадовців, які звинувачують Ю.Тимошенко в абсурдних речах ще до початку розгляду цієї справи у суді.

В той же час, додав він, опозиція має 150 голосів для того, щоб створити спеціальну слідчу комісію, яка б об’єктивно та неупереджено проаналізувала, що відбувалося у Донецькому регіоні та в Україні загалом в період так званого «первісного накопичення капіталу», коли загинули Євген Щербань, Вадим Гетьман та багато інших бізнесменів і політиків.

М.Томенко наголосив, що програма максимум позачергової сесії парламенту – розглянути питання і відправити у відставку генерального прокурора, а також зробити все, щоб прокуратура та правоохоронні органи не використовувалися в Україні як інструмент боротьби з владними опонентами – чи то опозицією, чи то підприємцями.

«Ми свідомі того, що «програму максимум» не вдасться виконати на цьому позачерговому засіданні. Але те, що вдасться поінформувати суспільство про реальну ситуацію навколо «справи Тимошенко» та створити спеціальну слідчу комісію – це вже буде вагомим результатом у завданнях, що ми перед собою ставимо», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, опозиція вже зібрала 150 голосів для проведення позачергової сесії ВР.