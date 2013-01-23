У ВР попросили Францію більше цікавитися справою Саркозі, а не Тимошенко

«Викликає подив суперечлива заява чиновника МЗС Франції із закликом дотримуватися принципів правової держави і при цьому, який висловлює жаль з розслідування резонансного зухвалого злочина, в результаті якого батьки були розстріляні на очах у дитини, а також загинуло ще троє ні в чому не винних громадян України », - так прокоментував нардеп, голова комітету ВР Віталій Калюжний заяву представника МЗС Франції Філіпа Лальо з приводу справи Щербаня і можливу причетність до його смерті Юлії Тимошенко.

«Хочу нагадати, що саме захист людини, її здоров'я і життя, є першим завданням правової держави. Невідворотність покарання - це важлива складова в правовій системі, незалежно від того яку посаду займає злочинець або якими капіталами розпоряджається », - заявив Віталій Калюжний. «Адже саме цими принципами керувалася французька влада, коли засуджувала колишнього прем'єр - міністра Франції Жака Ширака за діяння вчинені ним багато років тому ще в бутність ним мером Парижа», - зазначив нардеп.

«Ймовірно такими ж принципами керується влада Франції, оголошуючи про кримінальне переслідування колишнього президента Франції Ніколя Саркозі за його діяння багаторічної давності, пов'язані з фінансуванням його виборчої компанії, тобто безпосередньо за здійснення політичної діяльності», - додав глава комітету ВР у закордонних справах. «Ймовірно, внутрішні проблеми не турбують чиновників МЗС Франції і дозволяють їм своїми заявами втручатися у внутрішні справи інших держав. Що фактично виглядає, як заклик українцям забути про свою Конституцію і права, а також залишити в спокої людей, які своє особисте збагачення і владу ставили вище за життя людей », - додав Калюжний.

Як повідомляв УНІАН, влада Франції стурбована повідомленнями про те, що Юлію Тимошенко підозрюють в організації вбивства депутата Євгена Щербаня. Про це заявив у середу представник МЗС Франції Філіп Лальо.

"Ми висловлюємо співчуття у зв'язку з новою справою щодо пані Тимошенко в рамках розслідування смерті Щербаня", - заявив він. У МЗС Франції нагадали, що перед самітом Україна-ЄС Києву варто продемонструвати, що він дійсно готовий зближуватися з ЄС, і враховувати його думку з приводу окремих подій в Україні.