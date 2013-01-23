У «Батьківщині» кажуть, що Генсек Ради Європи пообіцяв підтримати Тимошенко

Про це сьогодні йшлося під час зустрічі доньки Ю.Тимошенко Євгенії з Генеральним секретарем Ради Європи Т.Ягландом в Страсбурзі, повідомили УНІАН в прес-службі “Батьківщини”.

"Я закликатиму європейські структури до рішучих дій в підтримку Юлії Тимошенко. Ситуація навколо неї тільки погіршується, і до цього прикута наша увага", - заявив Генсек Ради Європи.

Є.Тимошенко подякувала Генеральному секретареві Ради Європи за підтримку та повідомила про нові політично мотивовані звинувачення, висунуті її матері, порушення її прав та про нову хвилю репресій проти представників опозиції, зокрема, заступника голови партії "Батьківщина", голови Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорія Немирі та захисника Ю.Тимошенко, народного депутата України Сергія Власенка.

Крім того, Є.Тимошенко зустрілася з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Жаном Клодом Міньйоном.

Президент ПАРЄ заявив, що буде звертатися до європейських структур з метою координації дій щодо ситуації з Ю.Тимошенко. "Ми повинні діяти спільно", - сказав він.

Є.Тимошенко також передала інформацію щодо нових порушень прав її мами до Комітету із запобігання тортур Ради Європи, який включить ці факти до своєї березневої доповіді. Крім того, ці матеріали були передані співдоповідачці Моніторингового комітету ПАРЄ Марієтті де Пурбе Лундін.