Завтра Грищенко перебуватиме з робочою поїздкою на Львівщині
22:33, 23 січня 2013Політика
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Завтра, 24 січня 2013 року, віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко перебуватиме з робочою поїздкою у Львівській області. Про це повідомляє Урядовий портал.
Костянтин Грищенко поїде у Львівську область
Програмою поїздки передбачено відвідання віце-прем’єром стадіону «Арена-Львів» та проведення робочої наради з питань його функціонування. К.Грищенко також ознайомиться з роботою центральної диспетчерської Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Окрім того, віце-прем’єр-міністр зустрінеться із студентами Національного університету «Львівська політехніка», відвідає у м.Червоноград пологове відділення центральної міської лікарні після завершення реконструкції та візьме участь у нараді з питань культурно-гуманітарного розвитку області.
У Львові віце-прем’єр-міністр також візьме участь у презентації проекту «Підземне місто».
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