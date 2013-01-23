Завтра Грищенко перебуватиме з робочою поїздкою на Львівщині

Програмою поїздки передбачено відвідання віце-прем’єром стадіону «Арена-Львів» та проведення робочої наради з питань його функціонування. К.Грищенко також ознайомиться з роботою центральної диспетчерської Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Окрім того, віце-прем’єр-міністр зустрінеться із студентами Національного університету «Львівська політехніка», відвідає у м.Червоноград пологове відділення центральної міської лікарні після завершення реконструкції та візьме участь у нараді з питань культурно-гуманітарного розвитку області.

У Львові віце-прем’єр-міністр також візьме участь у презентації проекту «Підземне місто».